De elektroniske informationstavler, som står seks steder i kommunen, bliver ikke brugt særlig meget. Derfor sætter kommunen nu prisen ned i en forsøgsperiode for at se, om det får arrangører til at reklamere på pylonerne.

Aabenraa: De blev sat op, fordi de skulle bruges til at reklamere for større begivenheder i kommunen. Men de seks pyloner (elektroniske informationstavler) er ikke blevet brugt særlig meget, og derfor er Aabenraa Kommune nu blevet nødt til at ændre prisen og retningslinjerne for annoncering for få flere til at bruge pylonerne.

En opgørelse fra kommunen viser, at der til og med juni kun har været ni betalende annoncer og 16 gratis annoncer, og kommunen erkender, at kriteriet "større events der er med til at brande kommunen og styrke sammenhængskraften i hele kommunen" har været en for restriktiv vurdering af, hvilke type arrangementer, der kan få plads på informationstavlerne.

- Det kriterie har været en udfordring. Vi var selv i tvivl med f.eks. Ren Dag, for er det en stor event? Det er ikke med til at brande kommunen, men vi gjorde det alligevel. Derfor har vi nu valgt at slette det kriterie. En anden hæmsko var prisen, og derfor har vi også valgt at sænke den til 400 kroner pr. uge. Prisen er ens for alle - også for de ikke kommercielle aktører, forklarer Lars Kristensen (V), som er formand for kultur- og fritidsudvalget.

Udvalget har valgt at køre den nye pris i en forsøgsperiode på et halvt år, og når forsøget er evalueret, beslutter de, hvad prisen skal være fremover.

- Så må vi se, om den skal sænkes permanent. Lige nu er der ikke meget trafik på de pyloner, og de skal jo gerne bruges. Vi har også nogle driftsomkostninger, vi gerne vil have dækket, siger Lars Kristensen.

Driftsomkostningerne får Aabenraa Kommune ikke dækket med prisnedsættelsen. Underskuddet skal dækkes af kultur- og fritidsudvalgets budget.