Pylon-politik skal revideres

Politikerne er indstillet på endnu engang at kigge på reglerne for annoncering på kommunens pyloner.

Ud fra disse kriterier fik Rødekro Udviklingsråd i første omgang afslag på at annoncere for Ren Dag på kommunens to pyloner i Rødekro. Men nu lægger politikerne op til, at kriterierne skal revideres.

I kriterierne for brug af pylonerne hedder det, at der skal lægges vægt på arrangementer og begivenheder, der har en bred almen interesse og har offentlig adgang.

Meningen er, at man kan booke annoncer på tavlerne for sports og kulturarrangementer og forskellige events. De kan også bruges til generel borgerinformation og til offentlige kampagner og trafikinformation.

AABENRAA: Aabenraa Kommune satte i februar i alt seks infotavler - også kaldet pyloner - op i kommunen. To står i Rødekro, to i Aabenraa, en i Tinglev og en i Kruså.

Evaluering

Afslaget lød nemlig forkert, da det kom politikerne for øre. Philip Tietje (V), der er formand for vækstudvalget for land og by, tog kontakt til kommunens administrator af pylonerne og til udviklingsrådet i Rødekro. Ved fælles hjælp kom annoncen for Ren Dag på de kommunale pyloner i løbet af få timer.

Kriterierne for, hvad der kan komme på pylonerne, hører under kultur- og fritidsudvalget, hvor Lars Kristensen (V) er formand.

Han er enig med partifællen Philip Tietje i, at et arrangement som Ren Dag har så bred interesse, at der kan annonceres for det på kommunens pyloner.

- Jeg mener absolut, at Ren Dag er så bredt dækkende, at det skal med på pylonerne. I forvejen er det jo ikke særlig mange forskellige ting, der har været annonceret for. Jeg tror for eksempel, at alle nu er klar over, at hr. Skæg kommer til byen, siger Lars Kristensen.

- Det var planen helt fra begyndelsen, at kriterierne for, hvad der kan annonceres for på pylonerne skal revideres en gang årligt. Men nu har jeg bedt forvaltningen tage sagen op, så vi kan få den evaluering efter sommerferien, siger Lars Kristensen.