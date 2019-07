Bylderup/Burkal/Ravsted/Hellevad/Egvad: Sognene i Bylderup og Ravsted bliver splittet. Bylderup bliver i stedet slået sammen med Burkal, mens Ravsted fremover bliver en del af Hellevad-Egvad sogne. Det er den løsning, som biskoppen i Haderslev Stift, Marianne Christiansen, er kommet frem til, fordi der skulle spares en præstestilling i de involverede sogne.

Foruden at der er kommet en anderledes struktur, skal de to nye pastorater også finde nye præster. Præsten i Burkal, Henrik Bo Jacobsen, går nemlig på pension og fratræder sin stilling med udgangen af december i år, mens præsten i Hellevad-Egvad sogne, Elizabeth Fonsmark, har fået nyt embede.

Biskoppen skriver i et brev til de fem sogne, at hun godt er klar over, at hendes afgørelse vil gå imod nogle af sognenes ønsker, men Marianne Christiansen har nu ikke grund til den store bekymring.

- Vi er tilfredse med løsningen, og vi ser frem til et godt samarbejde med Burkal Sogn, siger Holger Lauritzen, der er kirkeværge i Bylderup Sogn.

Samme synspunkt har man i Burkal.

- Vi var godt klar over, at der skulle ske noget, og vi går positivt ind i det nye samarbejde. Vi ligger tæt på hinanden og har mange fælles berøringsflader med Bylderup, siger Heddie Hornstrup, der er formand for menighedsrådet i Burkal Sogn.