Aabenraa: Mellem klokken 13:00 og 14:30 lørdag eftermiddag fik en tyv let adgang til en personbil, der holdt på Præstevænget i Aabenraa. Bilen var uaflåst og tyven stjal en pung med et mastercard, et jagttegn, 40 euro og 50 kroner, samt et tysk ID-kort (Personalausweis).