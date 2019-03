Puljepenge: Nu kan Kollund få sit nye lege- og fitnessområde

Vækstudvalget for land og by har netop bevilget over en halv million kroner til 17 projekter i landdistrikterne.

Blandt de øvrige modtagere er Foreningen til Bevarelse af Damgaard Mølle, der har fået 85.000 kroner til udskiftning af tag i stald/café og vinduer i stuehuset, mens KFUM Spejderne Ensted kan glæde sig over 50.000 kroner, så der kan anlægge et parkeringsareal ved Ensted Naturpark, samt købes ti bord/bænke-sæt.

Vækstudvalget for land og by har nemlig netop delt penge ud fra det, der er blevet døbt "Landdistrikternes materialepulje", og hvor der her i 2019 er sat i alt 526.000 kroner af.

Aabenraa: Lokalforeningen for Kollund, Sønderhav og Rønshoved har selv skaffet 380.000 kroner. Og nu skal de se frem til endelig at nå i mål med det planlagte lege- og fitnessområde ved Kollund Sønderstrand, AktivSpot.

Nej til Bjerndrup

Der var i alt 22 ansøgninger, så fem har altså fået nej. Blandt dem Bjerndrup Udviklingsråd, der havde søgt om 43.750 kroner, så der kan blive lagt vand ud til deres bypark og etableret et grillsted.

Begrundelsen for afslaget er, at parken ligger på en privat grund, en landmand har stillet til rådighed for projektet. Afslaget ærgrer formanden for vækstudvalget, Philip Tietje (V), fordi det jo er et godt initiativ, der er taget i landsbyen.

- Vi skal have kigget på, om vi kan lave en model for, hvordan vi alligevel kan imødekomme ansøgninger som den her, hvor der er stillet jord til rådighed for almenvellet. Man kunne tænke sig noget med, at man eksempelvis skal kunne fremvise en lang lejekontrakt, siger han.