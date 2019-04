- Kurt tror, det er Arne, vi angriber. Det er det jo slet ikke. Vi har et udvalg, hvor vi har en næstformand, som bor i et område, hvor vi i stedet for tre millioner bruger 14 millioner kroner. Det, synes vi, er lokalpatriotisme, siger gruppeformand Karsten Meyer Olesen (S), der fremkommer med kritikken i et læserbrev underskrevet sammen med partifællen Povl Kylling Petersen.

Aabenraa: Socialdemokratiet sender nu en ny og specifik kritik i teknik- og miljøudvalgets retning. Kurt Andresen (SP), der er næstformand i udvalget, er manden, det handler om. Når partiet på det seneste byrådsmøde har kritiseret udvalget for ikke at have lavet et ordentligt stykke arbejde med prioriteringen af cykelstier, er det ikke formand Arne Leyh Petersen (DF), der er i skudlinjen.

Det er da sognerådspolitik at ligge en cykelsti til 14 millioner kroner i det ene hjørne af kommunen, så resten af kommunen ikke får noget de næste to år.

S forstår ikke prioritering

De tre millioner kroner, der tales om, er et levn fra et budgetforlig, hvor man besluttede at bruge penge på en cykelsti fra Rens via Burkal til Bylderup-Bov. De tre millioner kroner, som skulle have været suppleret med eksterne midler, var imidlertid vekslet til et projekt til knap 14 millioner kroner, hvoraf de ni millioner forleden blev frigivet til første etape fra Rens til Burkal. Sammen med to mindre projekter betød det, at puljen til cykelstier er brugt både i 2019 og 2020.

Socialdemokratiet, der har to medlemmer i udvalget, Egon Madsen og Christian Panbo, mener ikke, man har diskuteret prioriteringen af cykelstier ud fra den prioriteringsliste, politikerne har fået forvaltningen til at udarbejde.

- Som vi sagde i byrådssalen, er det underligt, når man har kriterier, som handler om trafiksikkerhed og hvor mange, der bruger strækningen, at det er Rens-Bylderup-Bov, der boner ud som den eneste. Vi synes ikke, denne proces har været særlig fremragende, lyder det fra Karsten Meyer Olesen og fortsætter:

- Hvis det virkelig er sådan, at vi har et udvalg, som er mere interesseret i lokalområder end i trafiksikkerhed for børn, så har vi alle et problem. Det er da frygteligt, hvis det er det, der er tilfældet.