Publikum var begejstret for gadeteater

Aabenraa er godkendt

Aabenraa er en af ti danske byer, som denne sommer har besøg af en stribe gadeteater-ensembler, og byen er allerede godkendt til at være med på vognen igen i 2020, hvis der altså kan skaffes penge til det. Den sidste forestilling i denne omgang foregår ved Restaurant Under Sejlet søndag mellem 12 og 16.Her vil The Mobile Sewing Company opfører forestillingen The Sound of Sewing, og her er det en god idé, at have noget gammelt tøj med, som de to kunstnere kan sy om i deres interaktive modeshow.