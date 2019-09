Prototype til tre millioner kroner: Eldreven skraldebil kan tømme 500 spande på en opladning

Den nye eldrevne skraldebil er udviklet i et samarbejde mellem forsyningsselskabet Arwos i Aabenraa, Odense Renovation og Sidis Robotics fra Als.De to første biler skal nu i drift i henholdsvis Odense og Aabenraa.

Borgmester Thomas Andresen havde inviteret Connie Hedegaard til Aabenraa for at tale om bæredygtighed. Til venstre er det Jørgen Mads Clausen, bestyrelsesformand i Sidis Robotics, der har udviklet skraldebilen. Foto: Claus Thorsted

Stinne Stokkebo, der er affaldschef hos Arwos, forklarede, at skraldebilen kan tjene sig selv hjem i løbet af nogle år, selv om den har været dyr i indkøb. Man sparer nemlig et sted mellem 120.000 og 130.000 kroner om året i udgifter til brændstof.

Det var et talstærkt publikum, der blev præsenteret for den nye eldrevne skraldebil. Foto: Claus Thorsted

Omstilling i praksis

- Vi skal jo reducere udledningen med 70 procent, og en af de måder, vi hurtigst kommer derhen på, er, hvis kommunerne anskaffer elektriske køretøjer, understregede Jørgen Mads Clausen.

Connie Hedegaard, der senere skulle holde oplæg for byrådet om bæredygtighed, var begejstret.

- Det her er jo et godt eksempel på, hvordan den grønne omstilling kan se ud i praksis, så det ikke bare er et fjernt mål. Og så er det godt, at man har tænkt arbejdsmiljø og andre forbedringer ind i projektet, understregede hun.