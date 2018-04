Propperne sprang: Champagne i præstegården

Hjordkær: Det er bestemt ikke alle sognebørn i Danmark, der kan bryste sig af, at de har en præst, der hvert år påskesøndag byder på champagne og et kæmpestort påskeæg i præstegården. Det kan de i Hjordkær Sogn, og både gudstjenesten påskesøndag og den efterfølgende skålen i champagne blev igen i år noget af et tilløbsstykke.

Det er ottende år i træk, at sognepræsten i Hjordkær, Robert Jens Strandgaard Andersen, byder på champagne, sodavand og påskeæg i præstegården, og det skete efter en påskegudstjeneste i Hjordkær Kirke, som var fyldt til bristepunktet. Der var mødt så mange op i kirken, at der måtte klapstole til, for at alle kunne sidde ned.

Kirken emmede af påske, og der var både velduftende liljer og flotte påskedekorationer. Menigheden og præsten startede med at slå fast, at Kristus er opstanden, og det var også opstandelsen, der var Robert Jens Strandgaard Andersens gennemgående tema.