Problemer ved hæveautomaten: Politiet efterlyser 1000 kroner

Aabenraa: En mand fra lokalområdet var ikke videre heldig, da han i søndags forsøgte at hæve 1000 kroner fra en automat på Madevej i Aabenraa. Han havde ifølge politiets oplysninger problemer med at få hæveautomaten til at godkende, og derfor valgte manden at finde en anden automat i området, hvor det lykkedes ham at få de 1000 kroner i kontanter.

Efterfølgende kunne han konstatere, at der var blevet trukket 1000 kroner fra begge automater, og han kontaktede derfor politiet.

Politiet vil nu gerne i kontakt med den person, der eventuelt skulle have taget 1000 kroner fra den første hæveautomat.