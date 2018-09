Privat specialskole vender Aabenraa-forældre ryggen

Aabenraa Kommune har ikke behov for et alternativt specialskole-tilbud, og det får Behandlingsskolerne til at trække følehornene til sig.

- Jeg forstår godt deres frustration over, at de nu skal flytte deres børn til Kruså, men jeg sagde også, at hvis ikke kommunen var interesseret i et samarbejde, så giver det ingen mening for os. Det er jo kommunen, der skal visitere elever til os, forklarer Christopher Juul.

Direktøren for de private specialskoler for børn med særlige behov, Christopher Juul, gjorde allerede, da forældrene henvendte sig, klart, at en placering i Aabenraa kun var interessant, hvis det kunne ske i samarbejde med kommunen.

Aabenraa: De forældre til elever på Fjordskolen, der havde håbet, at det private skoleinitiativ Behandlingsskolerne ville oprette en afdeling i Aabenraa, må i gang med at arbejde på et andet alternativ. Aabenraa bliver ikke Behandlingsskolernes næste skud på stammen.

Behandlingsskolerne arbejder primært på Sjælland, men åbnede for nylig sin første skole i Jylland. Det var i Billund, hvor kommunen stod med en udfordring, da Varde Kommune lukkede det specialtilbud, man ellers benyttede sig af. Alle steder arbejder Behandlingsskolerne tæt sammen med de pågældende kommuner, da der på specialskoler ikke må opkræves forældrebetaling, så det private tilbud er helt afhængig af, at kommunen sender elever.

Kommunen har pladser nok

Han har nu på baggrund af forældrenes opfordring til Behandlingsskolerne henvendt sig til Aabenraa Kommunes kommunaldirektør, Tom Ahmt, for at høre, om kommunen har tænkt sig at kontakte skolen for at få et samarbejde op at stå.

Ikke så overraskende har Tom Ahmt svaret ham, at Aabenraa Kommune ikke i øjeblikket efterspørger etablering af et nyt tilbud.

- Aabenraa Kommune løfter på det specialiserede område de opgaver, som lovgivningen pålægger kommunen, og det er vores klare ambition, at vi også fremover både i forhold til Fjordskolens målgrupper og andre målgrupper løser vores opgaver på et højt fagligt niveau, på en økonomisk forsvarlig måde og inden for lovgivningens rammer, lyder det blandt andet i svaret, hvor Tom Ahmt tillige gør opmærksom på, at kommunen har pladser nok, da man jo også tager elever ind fra andre kommuner.