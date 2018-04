Prisvinder har sat 12 millioner kroner til på fire år

Life-Partners A/S, der udvikler it-løsninger til kommunikation i pleje- og sundhedssektoren, er kommet ud med underskud for fjerde år i træk. Ejerne tror dog fuldt og fast på, at vendepunktet er lige på trapperne.

Regnskabet for 2017 er netop blevet offentliggjort, og det viser, at ejerkredsen bag endnu en gang må kigge langt efter et plus. Underskuddet efter skat lyder på 2,99 millioner kroner, hvilket betyder, at Life-Partners A/S over de seneste fire år er kommet ud med et samlet underskud på 12,3 millioner kroner.

Kommunerne modne

- Vi har skabt en øget omsætning på licensindtægter på vores produkter og på, hvad vi tjener på at implementere systemerne hos vores kunder. Og det har vi gjort uden at øge vores omkostninger. At vi stadig har underskud, skyldes store afskrivninger og omkostninger til blandt andet et lån, vi har fået hos Vækstfonden, forklarer Lars Jessen, der tror på, at 2018 bliver året, hvor det kan lykkes at få driften til at gå i nul.

- Vi er inde hos 16 danske kommuner i dag, og de 12 af dem landede vi aftalen med i 2017, så kommunerne er ved at være modne nu, siger den administrerende direktør for firmaet, der også tror på, at et gennembrud er på vej i Tyskland. Han var mandag i München for at starte et projekt op dér og endnu et ved Bielefeld er på vej.

- Det har taget lidt længere tid og været lidt dyrere end forventet at få vores løsninger tilpasset det tyske marked. Det kan ses på 2017-tallene, men nu er vi i gang, og det er et stort marked, siger Lars Jessen optimistisk.