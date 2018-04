Pris for oprydning på Store Okseø: 3,6 millioner kroner

Tre scenarier for Store Okseø ligger klar på bordet. Nu er det op til politikerne at vælge. Alene oprydningen vil koste 3,6 millioner.

SØNDERHAV: Det bliver ikke billigt for Naturstyrelsen og Aabenraa Kommune at få sat skik på Store Okseø. De tidligere forpagtere har efterladt øen med misligholdte bygninger og bådebroer og med en betydelig mængde affald spredt rundt omkring bygningerne.

Staten har ejet Store Okseø siden 1982.På øen ligger et beboelseshus, en gammel kro og nogle bådehaller. Øen var i en længere periode bortforpagtet, men forpagterne levede ikke op til kontrakten, og Naturstyrelsen overtog ansvaret for øen igen i august 2016. Lille Okseø ejes af Københavns Kommune.

Øens ejer

- Der er ikke sat penge af til Store Okseø, så i første omgang handler det om at få politisk ejerskab til, at der skal ske noget, siger Philip Tietje (V), der er formand for vækstudvalget for land og by.

- Der skal meget bred politisk opbakning til, at vi kan bruge penge på Store Okseø her og nu. Det mest sandsynlige er, at vi skal finde dem i forbindelse med budgetlægningen i efteråret, siger Philip Tieje.

Det er staten, der ejer øen, og Naturstyrelsen, der har ansvaret for driften, men herfra er det ikke stillet ret mange penge i udsigt.

- Efter orienteringen i denne uge, regner jeg med, at vi på et senere møde får en egentlig sag på dagsordenen, hvor vi tager stilling til, hvad der bagefter skal ske med Store Okseø. Det mest sandsynlige er nok, at det bliver scenarie 1, hvor vi blot rydder op og etablerer sheltere og bålplads, mener Philip Tietje.