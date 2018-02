Prins Henrik bliver mindet på FN Museet i Frøslevlejren

FRØSLEV: Ved indgangen til FN Museet hænger et billede af prins Henrik. Onsdag morgen blev billedet forsynet med et par velvalgte mindeord skrevet af FN Museets formand Per Ammitzbøl Rasmussen.

Prins Henrik har været protektor for museet, siden det blev stiftet for godt 25 år siden og fik til huse i et par af Frøslevlejrens barakker.

Museet er normalt kun åbent i sommerhalvåret, men i denne uge er der ekstraordinært åbent på grund af skolernes vinterferie.

- Prins Henrik var en yderst underholdende og folkelig person. Man havde det godt i hans selskab, fortæller Per Ammitzbøl Rasmussen, som selv viste prinsen rundt, da han besøgte museet i 2010.

- Prinsen har jo besøgt flere af vores udstationeringer - for eksempel i Kosovo, og det tog vi udgangspunkt i, da han besøgte os. Han var meget bevidst om sin rolle som protektor og den opgave, han havde i det spil, siger museets formand.

Per Ammitzbøl Rasmussen håber, at museet på et tidspunkt får tildelt en ny kongelig protektor, men understreger, at det suverænt er kongehuset selv, der afgør, hvem det bliver.

Da museet åbnede, var prins Joachim med til den officielle ceremoni, og det var også prins Joachim, der repræsenterede kongehuset ved 25 års jubilæet, der blev markeret den 2. maj i fjor. Prins Henrik var nemlig på rejse udenlands på det tidspunkt.