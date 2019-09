Primitiv livsstil trækker folk til Barsø: Der er rift om boligerne

Barsø står på folks ønskeseddel over steder, de gerne vil bo. Ejendomsmæglerne har ingen problemer med at få husene på øen solgt, og til det seneste var der to interesserede købere. Ejendomsmægler Lars Normann fra Realmæglerne tror, det er den primitive livsstil, der tiltrækker folk.

- Når jeg får sådan en ejendom ind, så tænker jeg som ejendomsmægler "hmm, det kan blive rigtig svært, men det kan også blive sjovt". Jeg havde ingen idé om, at den ejendom ville blive efterspurgt, for den kan slet ikke sammenlignes med det sommerhus, som jeg solgte for to år siden. Det her er helårsbeboelse med mulighed for B&B, og det har blandt andet været med til at gøre den interessant med den ekstra indtjening samt beliggenheden for enden af vejen, hvor der ikke kommer så mange gående forbi, forklarer Lars Normann.

Senest er to ejendomme på øen blevet solgt til en mand, som avisen har været i kontakt med, men han vil gerne være anonym, og her var der faktisk to interesserede købere. Ejendommen er Gyldenbjerg, som ligger ved Barsøs højeste punkt Gyldenbjerg og har været drevet som Bed & Breakfast i flere år.

- Der er mindst fire i mit kartotek, som har sagt, at hvis der kommer noget til salg på Barsø, så skal jeg ringe. Og det er også børnefamilier. De interesserede kender øen i forvejen og kender til udfordringerne med manglende indkøbsmuligheder og færgen, og de er af den indstilling, at man kan planlægge sig ud af alt. De vil bare gerne over til roen og det afslappede liv på øen, siger ejendomsmægler Lars Normann fra Realmæglerne i Aabenraa.

Det primitive er charmen

Netop fordi Gyldenbjerg er en B&B, har der også været stor interesse om salget fra andre end de potentielle købere. Mange af gæsterne har henvendt sig for at høre om muligheden for at overnatte der fortsætter med den nye ejer.

- Jeg kan jo dybest set være ligeglad og bare sælge den, men i øens ånd vil jeg da gerne forsøge at finde en køber, som bidrager til at trække folk til øen, så den ikke dør fuldstændig. Jeg spørger altid sælgerne, hvad der er vigtigt for dem og hvem, de ønsker der skal købe den, og her var svaret, at de gerne så, at deres B&B i et vist omfang blev drevet videre. Og det har den nye ejer sagt, at den måske gør, siger ejendomsmægleren.

Gyldenbjerg på Barsø Bygade 57 blev sat til salg i maj og solgt hurtigt derefter til samme mand, som også har købt nummer 54. Køberen vil være anonym, og til avisen vil han ikke fortælle, hvad han skal bruge to ejendomme på øen til.

Ejendomsmægleren er ikke i tvivl om, hvorfor Barsø er så populær i forhold til for eksempel Aarø ved Haderslev, hvor det er sværere at sælge hus.

- Vi har også et hus til salg på Aarø, og det er der væsentlig mindre interesse for. Formentlig fordi øen er mere turistpræget med flere tilbud og en større havn. På Barsø er der ikke noget, og det er charmen ved øen, at den er primitiv. Det er det, folk søger nu. De vil have et sted, hvor de kan være for dem selv, hvor de kan stresse af og nyde roen, siger Lars Normann, som mener, at de hurtige salg også har en anden positiv effekt.