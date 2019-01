Voldsramte kvinder står i kø for at få en plads på Aabenraa Krisecenter.

- Så forsøger vi at finde ledige pladser andre kommuner, siger Anne-Marie Vagnsø og tilføjer, at Aabenraa Krisecenter på nuværende tidspunkt ikke har mulighed for at udvide, så der kommer flere værelser.

Torsdag var alle fem værelser på Aabenraa Krisecenter optaget, og i løbet af dagen kom der flere henvendelser fra kvinder, der ønskede et værelse. Det kunne ikke lade sig gøre, men det betyder dog ikke, at de voldsramte kvinder og deres børn er på herrens mark.

Anne-Marie Vagnsø er formand for Aabenraa Krisecenters bestyrelse, og hun kan konstatere, at der nu gennem en længere periode har været rift om pladserne på krisecentret, der tilbyder hjælp og ophold til voldsramte kvinder og deres børn.

Aabenraa Krisecenter er en selvejende forening, der har en samarbejdsaftale med Aabenraa Kommune.Formålet med krisecentret er at hjælpe kvinder og deres børn, der har været udsat for psykisk eller fysisk vold, og som befinder sig i en akut krisesituation. Målet er også gennem hjælp til selvhjælp, at kvinderne får styrket deres selvfølelse og tro på egne kræfter for bedre at kunne træffe beslutninger for deres eget liv.

Behov for flere pladser

På landsplan er situationen ikke meget anderledes end i Aabenraa. Ifølge formanden for Landsorganisationen af Kvindekrisecentre, Niels Christian Barkholt, er der især i hovedstadsområdet stor efterspørgsel på pladser på de forskellige krisecentre.

- Men det gælder også andre steder i landet, siger Niels Christian Barkholt, der ikke er i tvivl om, at der på landsplan er behov for flere pladser.

- Vi oplever, at man ikke kan åbne et nyt krisecenter i Danmark, uden at det er fyldt med det samme. Det er desværre vores erfaring, siger han.

Ifølge formanden for Landsorganisationen af Kvindekrisecentre viser tal fra Statens Institut for Folkesundhed, at 38.000 kvinder hvert år bliver udsat for fysisk vold. De kan naturligvis ikke alle få en plads på et krisecenter, og derfor er det fuldstændig afgørende at gribe ind, før det bliver nødvendigt.

- Politisk gør vi i Danmark slet ikke nok for at forebygge vold, siger Niels Christian Barkholt, der er af den opfattelse, at der skal en tidligere indsats til i form af lokale ambulante rådgivningstilbud. Både rettet mod voldsudsatte og voldsudøvere.