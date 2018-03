Pres på grænsen: Risiko for kø i påsken

Padborg: Påsken byder på masser af fridage, og det betyder samtidig, at der kan forventes stor rejseaktivitet på de danske veje. Det gælder ikke mindst ved den dansk-tyske grænse i Frøslev, Padborg og Kruså, hvor Vejdirektoratet forventer kødannelser i løbet af påskedagene på grund af den midlertidige danske grænsekontrol for trafikanter, som skal hjem mod Danmark.

Rådet fra Vejdirektoratet til bilisterne er ganske enkelt.

- Rådet er at køre hjemmefra i god tid og løbende tjekke trafik-situationen på nettet, siger Jakob Riis-Petersen, der vagthavende på Vejdirektoratets Trafikcenter.

Politiet er også godt klar over, at situationen kan spidse til ved grænsen i løbet af påskedagene.

- Udlændingekontrolafdelingen følger situationen løbende og åbner om nødvendigt to spor for at lette afviklingen af trafikken. Når det ekstra spor på motorvejen ved Frøslev er åbent, opfordrer vi bilisterne til at benytte det ekstra spor ind over rastepladsen. Det letter afviklingen af trafikken, siger vicepolitiinspektør Sønke Iwersen fra Udlændingekontrolafdelingen.