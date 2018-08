Premiére-nerver afløst af glæde

- Vi startede med kaffe og rundstykker til de forældre, der kom med deres børn - de fik så en bolle - så alle kunne lære hinanden at kende. Det har vist sig at være rigtig godt, for alle begynder samtidig et nyt sted. Dermed er alle i samme båd. Fælles er nemlig, at de fleste har valgt os, fordi de har de samme behov for fleksibel pasning, fortæller Camilla Otzen Therkelsen.

For Tina Hauge og Bjarne Thomsen, forældre til Elias på halvandet år, har det været udslagsgivende, at Børnehuset Evigglad har fleksible åbningstider.

Nogle forældre har deres første barn i institution - for andres vedkommende er det barn nummer to eller tre.

Ikke presset på tid

Familien bor i Bov, og de to ældre døtre på 8 og 10 år går på Lyreskovskolen. Mens Tina Hauge arbejder i Aabenraa, er Bjarne Thomsen i gang med en uddannelse til maskinmester.

- Den foregår i Fredericia, så jeg kommer til at bruge tid på transport hver dag. Den udvidede åbningstid passer os derfor fint for ikke at være presset på tiden, hvis trafikken skulle volde problemer en dag. Vi regner ikke med at det bliver nødvendigt at købe ekstra tid, men muligheden er rar at have. Det giver en vis sikkerhed og tryghed, blandt andet fordi vi ikke lige har et sæt bedsteforældre, der kan stå standby, lyder det fra Bjarne Thomsen.

Forældrene er positiv overrasket over den nye institution.

- Vi har besøgt den et par gange og fulgt ombygningen, ligesom vi har læst det, der er blevet skrevet om den. Det virker som et godt sted. Ledelsen og medarbejderne er klar over at forældrene har behov for fleksible åbningstider. Og så har de fokus på børnene.

Lille Elias befinder sig i hvert fald godt i de nye rammer. Efter blot nogle timer var han allerede faldet godt til.