Præster til søs med øl i en snor

AABENRAA: Også ståpladserne måtte i brug, da Aabenraa og traditionen tro inviterede til gudstjeneste af den mere uformelle slags på Sønderstrand anden pinsedag.

Begivenheden var et tilløbsstykke - ganske som den plejer. For mange af byens borgere er det blevet en fast tradition af bruge denne formiddag på salmesang og et par ord fra byens præster.

Det hele begyndte denne gang med et gammelt hit fra Bamses Venner, "I en lille båd, der gynger".

Her indgår ordene: "Jeg kan ikke gå på vandet, men jeg kan så meget andet", og det blev omdrejningspunktet for hele gudstjenesten.

For at illustrere dagens sang, kom to af de fire medvirkende præster, Eva Wiwe Løbner og Tine Baarts Andsager, sejlende ind til Sønderstrand iført præstekjoler, bare tæer og redningsveste.

Med sig havde de naturligvis en øl i en snor - ganske som Flemming Bamse Jørgensen har det i sangen.