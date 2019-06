Præster satte drager op over en våd menighed

Men sådan er livet jo. Det er ikke solskin og medvind, det hele, og for de fire sognepræster, der igen i år stod bag den udendørs gudstjeneste - Anke Krauskopf, Tine Baarts Andsager, Eva Wive Løbner og Jørgen Jørgensen - var det såmænd ganske fint med i hvert fald vinden, der stod ind over stranden fra fjorden.

Hyggen blev det nu så som så med. Dansede pinsesolen, opdagede de mange udendørs kirkegængere det ikke, for de grå skyer hang i vejen. Det silede ned under hele gudstjenesten, der ellers i år var garneret ikke bare med gospel, men også med både højmessekor og børnekor.

Og så skridtede den ældre kvinde ellers over Kystvej og satte målrettet kurs mod Sønderstrand og årets pinsegudstjeneste. I regntøj og med et siddeunderlag stikkende op af den bugnende rygsæk. Hun havde læst den rigtige vejrudsigt.

Vinden er et stærkt og dynamisk symbol på Guds kraft. Gud blæste jo også luft ind i næseboret for at give mennesket liv.

Og som et symbol på, at selv om vi er frie væsner, så er vi stadig bundet. Et tema, Jørgen Jørgensen tog fat i, da han holdt den danske del af dagens prædiken.

Bundet godt fast til højttalerne flagrede de hvide drager over hele gudstjenesten. Som en understregning af pinseberetningen, hvor Helligåndens komme beskrives som en kraft, der lød som "et kraftigt vindstød".

- Hvor mange midaldrende præster skal der til for at sætte en drage op, lød det fra Andsager og Løbner, der selv gav svaret, da de kort efter fik sus i præsteskørterne, mens de løb af sted gennem sandet med hver deres hvide drage. Hurtigt fik Andsager sin i vejret, Løbner måtte løbe lidt længere.

Koret Gospel Oaks underholdt inden, men de havde også en enkelt sang, "We shall overcome", undervejs i gudstjenesten. Foto: Ludvig Dittmann

Sejlet var utæt

Mens Jørgen Jørgensen med anstand sad og blev gennemblødt, mens han ventede på at komme til, var ikke alle så vedholdende. For det sejl, der ellers blev spændt ud over menigheden i den anden fællessalme, "Spænd over os dit himmelsejl", viste sig ikke at være vandtæt.

Sognepræsten glædede sig dog over, at så mange trods alt holdt stand.

- Der var en, der var så venlig at spørge, hvad der sker, når det regner på præsten. Det enkle svar er: Så bliver han våd. Jeg synes, det er sejt, at vi er så mange mennesker trods det her vejr. For det er vist ikke kun den største friluftsgudstjeneste i Danmark i år, det er vist også den vådeste.