Præster sagde farvel til Prinsen

Aabenraa: Bisættelsen af prins Henrik begynder tirsdag klokken 11 i Christiansborg Slotskirke, men allerede i søndags valgte præster i Aabenraa Kommune at nævne prins Henrik i deres gudstjenester. Det var også noget, biskopperne i Danmark på forhånd havde opfordret præsterne til at gøre, og det valgte man at efterleve.

Kirkeklokker klar

I forbindelse med bisættelsen tirsdag i Christiansborg Slotskirke har dronning Margrethe bestemt, at der overalt i Danmark skal ringes med alle kirkeklokker.

Kirkeministeriet har i den anledning udsendt et cirkulære, og her fremgår det, at der skal ringes i en halv time, før højtideligheden i Christiansborg Slotskirke begynder klokken 11.00, og der skal ringes i en halv time, efter at bisættelsen har fundet sted.

Samtidig er landets biskopper blevet anmodet om at opfordre præsterne til at mindes prins Henrik ved en af de sædvanlige søndagsgudstjenester eller ved en særlig gudstjeneste, der for eksempel kan holdes på bisættelsesdagen.