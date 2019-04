Præster i samarbejde med butikker: Gudstjenester i det fri

To gudstjenester i det fri er i støbeskeen og vil med al sandsynlighed blive holdt i Aabenraa i løbet af sommeren.

Aabenraa: Et samarbejde mellem handelsstandsforeningen Shop i City i Aabenraa og byens menighedsråd ser nu ud til, at man som noget helt nyt vil forsøge sig med to friluftsgudstjenester i byrummet i løbet af sommeren. Første gang bliver Kristi himmelfartsdag klokken 11.00 på Storetorv, mens den anden skal holdes den 28. juli klokken, hvor det bliver en kombination af en dansk og tysk gudstjeneste.

- Stedet for den anden gudstjeneste er endnu ikke helt på plads, men den vil sandsynligvis blive holdt i Genforeningshaven, og det bliver både en dansk og tysk gudstjeneste, siger Jørgen Jørgensen, der er sognepræst i Sct. Nicolai Kirke i Aabenraa.

- Idéen er født i samarbejde med Shop i City, og vi synes, at det kunne være spændende at komme ud i det offentlige rum, fortsætter han.

Kirkeudvalget i Aabenraa Sogn har sagt god for, at der bliver holdt to friluftsgudstjenester sommeren 2019, og på det næste menighedsrådsmøde om få dage skal Jørgen Jørgensen informere om arrangementerne, og menighedsrådet skal så endelig godkende dem.