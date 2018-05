Præst træt af rygter: Jeg stopper ikke

Sognepræst Jens Kvist fra Aabenraa flytter om få dage fra sin embedsbolig, men det betyder ikke, at han stopper som præst.

- Vi har haft lejet vores hus ud på Lindedal, men lejerne sagde op et år før beregnet, og så orkede vi ikke at leje det ud igen, siger Jens Kvist.

Det var oprindeligt planen, at Jens Kvist først skulle flytte fra Sct. Jørgens Præstegård om et år.

- I forbindelse med vores flytning er der gået rygter om, at jeg også forlader embedet. Disse rygter vil jeg meget gerne mane i jorden. Jeg agter at fortsætte, til jeg fylder 70, hvilket sker i juni 2020, står der i annoncen.

Rygterne har været så massive, at Jens Kvist har set sig nødsaget til at indrykke en annonce i Ugeavisen Aabenraa.

Aabenraa: Gennem længere tid er sognepræst Jens Kvist fra Aabenraa stødt på rygter om, at han forlader sit embede. Rygterne er opstået, fordi han om få dage flytter fra sin præstebolig på Kirkebakken i Aabenraa og til familiens hus på Lindedal, men det betyder ikke, at han stopper som præst.

Dispensation nødvendig

Sognepræster har bopælspligt i den anviste præstebolig, og der er forskellige regler for, hvornår man må flytte fra den, selv om man fortsætter i sit embede. Når det som i Jens Kvist' tilfælde er to år før, han stopper i sit embede, kræver det en dispensation, og den har han fået.

- Jeg har fået en dispensation fra menighedsrådet i Aabenraa Sogn. Hvis jeg først skulle flytte om et år, havde det ikke været nødvendigt med en dispensation, siger Jens Kvist.

Jens Kvist flytter ud af Sct. Jørgens Præstegård tirsdag den 15. maj, og det betyder, at der bliver god tid til at sætte præsteboligen i stand til efterfølgeren, der ventes at skulle overtage embedet sommeren 2020.

- Nu har vi to år til at sætte præstegården i stand til en ny præst. Vi skal blandt andet have kigget på energiforbedringer og køkkenet, siger Morten Hansen, der er administrationschef på fælleskontoret i Aabenraa Sogn.

For Jens Kvist bliver det ikke en glædens dag på tirsdag.

- Det bliver vemodigt at forlade Sct. Jørgens Præstegård efter 24 år, siger han.