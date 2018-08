Præst stopper: Jeg kan ikke falde til

Efter halvandet år som præst i Tinglev har Marianne Leonhard Ring besluttet sig for at stoppe. Hun er ikke faldet til.

Tinglev: - Hvad skal jeg sige? Det gik ikke. Springet fra Bornholm til Sønderjylland. Jeg kan ikke falde til.

Sådan indleder sognepræsten i Tinglev, Marianne Leonhard Ring, et brev, der er stilet til borgerne i Tinglev. Hun har nemlig efter halvandet år i embedet besluttet sig for at forlade Tinglev Sogn og flytter i stedet til Langeland, hvor hun skal være præst i Longelse, Skrøbelev og Fuglsbølle fra 1. oktober.

Marianne Leonhard Ring er aldrig faldet til i Sønderjylland.

- Det er for fremmed et landskab. Det er for stort det hele, og jeg har ikke kunnet slå rod. Jeg har ikke haft føling med det sønderjyske, og det er vigtigt, siger hun.