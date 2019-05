Præst stopper: En svær beslutning

Sognepræsten i Bylderup og Ravsted sogne har efter seks et halvt år besluttet sig for at søge nye udfordringer og stopper ved udgangen af måneden.

Bylderup: Sognene i Bylderup og Ravsted skal snart i gang med at vurdere ansøgninger i bestræbelserne på at finde en ny præst. Efter seks et halvt år som sognepræst i Bylderup-Ravsted pastorat har Kathrine Leonhard Graversen Gents nemlig valgt at sige sin stilling op.

Glæde og sorg

Kathrine Leonhard Graversen Gents var nyuddanet og kun lige fyldt 26 år, da hun blev præst i Bylderup og Ravsted sogne. Det var noget af en omvæltning.

- Det var både spændende og nervepirrende at skulle træde ind i den voksne verden, gå på arbejde og leve op til det ansvar, der følger med som sognepræst. Jeg blev hurtigt glad for at være præst samt glad for det sted, hvor jeg var landet. Det kan jeg kun takke jer flinke, rare og imødekommende mennesker, som jeg mødt i sognene, mit personale og mine to menighedsråd for. Derfor er jeg også ked af at måtte meddele, at jeg nu rejser, skriver Kathrine Leonhard Graversen Gents.

Den nu snart forhenværende præst i Bylderup og Ravsted vil da også blive savnet.

- Vi har været glade for Kathrine, og vi kommer til at savne hende, siger Kirsten Clausen, der er næstformand i menighedsrådet i Ravsted Sogn.

Kathrine Leonhard Graversen Gents holder afskedsgudstjeneste i Ravsted Kirke søndag den 26. maj.