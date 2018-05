Præst har fået job hos naboen

Rise: Det er ikke kun Felsted Sogn, der lige nu er på jagt efter en ny præst. Nu skal menighedsrådet i Rise Sogn også i gang med at finde en ny præst, og det skyldes, at Helle Domino Asmussen har søgt og fået stillingen som sognepræst i Kværs Sogn.

Helle Domino Asmussens nye job indebærer også, at hun 30 procent af tiden skal fungere som sygehuspræst på sygehuset i Sønderborg.

Formanden for menighedsrådet i Rise Sogn ønsker Helle Domino Asmussen held og lykke i hendes nye embede.

- Det er godt for Helle, at hun nu får mulighed for at gøre sit virke et andet sted, siger Johannes P. Christensen.

Det er ingen hemmelighed, at der for omkring to år siden var en bitter strid mellem de daværende to præster i Rise Sogn, Michael Juul og Helle Domino Asmussen. Den endte med, at Michael Juul stoppede som præst efter længere tids uenighed, men det er en sag, som Johannes P. Christensen ikke ønsker at træde i.

- Jeg har ikke lyst til at tvære rundt i den polemik, der var dengang. Det er der ingen grund til, siger Johannes P. Christensen.