Præst går alternative veje: Tilbyder ægteskabet et servicetjek

Hjordkær: Ægteskabswellness - syv dates for par. Sådan lyder overskriften på et nyt tilbud, som præsten i Hjordkær er klar med, og det er målrettet alle par, som gerne vil vokse tættere sammen og for nogen måske undgå en truende skilsmisse.

- Det er et koncept, som kommer fra England, og målet er at hjælpe folk med at få et rigtig godt ægteskab, siger præsten i Hjordkær Sogn, Robert Strandgaard Andersen, der gerne vil slå fast, at der ikke er tale om parterapi.

Syv dates for par er syv aftener, hvor man sammen med sin ægtefælle eller partner sidder og spiser et lækkert mål tid, og det kommer til at foregå i konfirmandstuen i Hjordkær. Efterfølgende er der oplæg og samtale mellem ægtefællerne, og det er et kursus, som giver gode redskaber og sætter tanker i gang.

- Det er et servicetjek ligesom med ens bil. Min kone og jeg har været på et lignende kursus, hvor vi fik rettet nogle ting ind, siger Robert Strandgaard Andersen.