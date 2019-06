Præst føler sig hængt ud: Det er en gedigen sviner

Artiklen, der er uden kilder, fortæller, at Kristian Ditlev Jensen "efterlader et sogn i kaos", at der er "glæde at spore i Holbøl Sogn", efter at sognepræsten har afleveret sin opsigelse, og at der forud for opsigelsen er gået over et år "med bitter uro, dyb splid og magtkampe".

Holbøl: For få dage siden kom det frem, at præsten i Holbøl Sogn stopper. Kristian Ditlev Jensen har fået en stilling som præst i Skagen, og det glæder han sig til. Han glæder sig dog ikke over en artikel i Bov Avis, der beskriver hans jobskifte. Han kalder historien for en gedigen sviner.

Der er glæde at spore i Holbøl Sogn efter at sognepræst Kristian Ditlev Jensen har afleveret sin opsigelse.

Skal finde en ny præst

Formanden for menighedsrådet i Holbøl Sogn, Bente Thygesen Poulsen, er også ked af artiklen i Bov Avis, og hun kan heller ikke genkende det billede, der bliver tegnet.

- At opsigelsen skulle have ført til et sogn i kaos, er ikke noget, vi kan genkende i menighedsrådet. Nu skal vi ud og finde en ny præst. Vi kan heller ikke genkende, at der skulle være glæde at spore i Holbøl Sogn, efter at Kristian Ditlev jensen har besluttet sig for at stoppe, siger Bente Thygesen Poulsen.

Der har dog været dramatik i Holbøl Sogn. Efter et halvt år med Kristian Ditlev Jensen som præst valgte et samlet menighedsråd nemlig at træde tilbage grundet manglende tillid til præsten.

- Men efter at det nye menighedsråd tiltrådte i begyndelsen af december sidste år, har der ikke været samarbejdsvanskeligheder, siger Bente Thygesen Poulsen.

Formanden for menighedsrådet i Holbøl Sogn har kontaktet Bov Avis for at komme til genmæle og få deres syn på virkeligheden beskrevet.

- Svaret fra Bov Avis afgør, om vi sender sagen videre til pressenævnet, siger Bente Thygesen Poulsen.