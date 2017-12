Pouls ønske for 2018: En ny nyre

Fotograf Poul F. Skøtt kan se tilbage på et 2017, der forandrede hans liv radikalt. Hans mangeårige nyresygdom gjorde, at den ene nyre blev fjernet, og det var en større omgang for den ellers så aktive 50-årige. Nu håber han snart at komme på ventelisten til en ny nyre og at få én transplanteret i 2018, så han kan få sit normale liv tilbage.

- Begge mine nyrer var tre gange så store som normalt, og derfor skulle den ene fjernes for at gøre plads til en ny nyre ved en senere nyretransplantation. Den anden kører på seks procent, så jeg kan ikke leve uden dialyse. Jeg er afsted tre gange om ugen fra klokken 8-14, og jeg er dødtræt, når jeg kommer hjem. Så skal jeg sove nogle timer, så jeg ligger meget på sofaen her og ser tv, fortæller han.

Poul F. Skøtt har vidst de sidste 15-20 år, at han lider af en nyresygdom, hvor vandcyster sætter sig på nyrerne og vokser sig større og større, så nyrerne til sidst ikke virker mere. Håbet var, at sygdommen kunne holdes i skak i 10-15 år endnu, men i begyndelsen af året blev det klart, at hans nyrer kørte på så lavt blus, at den ene skulle fjernes, og Poul skulle i dialyse og på ventelisten til en ny nyre. Nyren blev fjernet i september.

- Det er først nu, jeg begynder at få det godt igen, men jeg bliver stadig træt efter kun 10 minutters indkøb i Føtex. Jeg prøver at holde mig i gang, men mit liv har ændret sig radikalt, fortæller han.

Det betyder, at dagene i år enten er blevet tilbragt på sygehusene i Sønderborg, Vejle og Kolding eller hjemme i sofaen i villaen i Hostrupskov, for der har været og er stadig ikke kræfter til så meget andet.

Poul Frey Skøtt smiler, mens han sidder i sofaen sammen med sin kone Nadieska og deres seksårige datter Chantal. Den kendte Aabenraa-fotograf har ellers ikke haft særlig meget at smile af i 2017. Hans og familiens liv blev vendt godt og grundigt på hovedet i det forgangne år, hvor Poul gik fra at være en aktiv 50-årig til at være nyresyg og i dialyse hver anden dag.

Hostrupskov: - Jeg glæder mig til at få et normalt liv igen.

Tænker meget på sin datter

Det er et andet liv end det den aktive fotograf levede før. Her var han selvstændig med eget fotostudie i kælderen og en aktiv familiefar, som hjalp med de daglige gøremål som at købe ind, lave mad, rydde op og deltage i Chantals liv med skole og fritidsaktiviteter. Det har de seneste måneder været hustruen Nadieskas eneopgave, og det kan man se, at Poul har dårlig samvittighed over, men Nadieska er glad og positiv og tænker ikke så meget på det, men mere på, at hendes mand gennem syv år skal få det godt igen.

- Vores liv har ændret sig, men vi har talt meget om sygdommen og vores liv nu, og at vi skal tænke positivt og tro på, at der bliver fundet en løsning. Poul er meget mentalt stærk, og han er altid positivt indstillet. Jeg har aldrig oplevet ham sur trods de mange smerter, han har haft. Det er virkelig beundringsværdigt, siger hun.

Det eneste, som kan gøre Poul ked af det i den situation, han er i lige nu, er hans to piger. At Nadieska skal klare alt, og at Chantal på kun seks år skal opleve sin far syg med mange lange ophold på sygehusene.

- Jeg tænker meget på min datter. Hun oplevede desværre at se mig besvime til morgenbuffet på Krusmølle, hvor vi fejrede naboernes guldbryllup. Jeg blev pludselig dårlig og besvimede ved bordet, og de gik i gang med genoplivning. Det så Chantal alt sammen, og det er det værste. Det er snart mere hårdt for dem, end det er for mig, siger Poul.