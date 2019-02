Poul Erik er overvældet af ros efter BR's konkurs

Det var et chok for butikschef i Fætter BR i Aabenraa, Poul Erik Dueholm, at alle kædens butikker pludselig lukkede ved årsskiftet. Alligevel ligger det ham meget på sinde at opføre sig ordentligt og ikke smække med døren.

Fået meget ros

Det kom som et lyn fra en klar himmel, at Poul Erik overhovedet skulle ud og lede efter et nyt job, for han troede ligesom alle andre BR-ansatte, at kæden havde et halvt år til at vise, at det kunne lade sig gøre at fortsætte efter rekonstruktionen. Men et telefonmøde om eftermiddagen fredag den 28. december ændrede alt.

- Vi fik at vide, at vi skulle lukke, når vi gik hjem og så møde i Toys 'R' Us ugen efter og gøre klar til udsalg. Det var en svær besked at skulle gå ud til personalet med, fortæller han.

Ugen efter blev udsalget også aflyst, og medarbejderne blev fritstillet. Siden har Poul Erik modtaget rigtig mange beskeder fra kunderne, og de betyder meget.

- Al den ros, jeg har fået her bagefter har været overvældende. Jeg var på arbejde i Borgen i Sønderborg i mellemdagene, og her mødte jeg en ældre mand, som sagde, at de havde været glade for mig, da jeg arbejdede i Sønderborg. Der stoppede jeg for 13 år siden, så det er da fantastisk, at han kan huske mig, siger han.