Populært forpagterpar forlader historisk badehotel

Anja og Per Sølbeck har sagt op som forpagtere af Kalvø Badehotel. Primært fordi økonomien ikke hænger sammen, men også med baggrund i et ubehageligt besøg fra Fødevarestyrelsen. Ikke sikkert, Kalvø Badehotel drives videre, fortæller ejer.

- Men de to aftener i februar eller marts kan vi ikke leve af hele vinteren. Opbakningen har ikke været der til de andre arrangementer, siger Per Sølbeck.

- Vi har ikke kunnet få forretningen til at hænge sammen i de ni år, vi har været her. Vi har knoklet og knoklet, og så kan vi ikke gøre mere, siger Per Sølbeck.

Vi har prøvet at have åbent hele året, men det år kostede os 800.000 kroner, så det gjorde vi ikke igen.

Fødevarestyrelsen gjorde udslaget

Der er imidlertid også en udefrakommende årsag til, at parret siger stop netop nu.

- Dét, der slog hovedet på sømmet, var, da vi havde besøg af Fødevarestyrelsen i sommer. Deres opførsel var så uforskammet, at min kone var ked af det bagefter og ikke havde lyst til at drive virksomhed længere. Derfor sagde vi, at så var det dét, fortæller Per Sølbeck.

Kontrolrapporten viser, at Kalvø Badehotel hverken fik en sur smiley eller en bøde, eller sågar anmærkninger, under besøget, der fandt sted i juni.

- Vi fik at vide, at når hun kom igen inden for tre-fire uger kunne vi godt regne med at få en bøde på 10.000 kroner. Uden at gøre andet, siger Per Sølbeck.

JydskeVestkysten har været i kontakt med Fødevarestyrelsen, som har fået muligheden for at kommentere, men svaret lød, at det ikke er muligt før tidligst mandag.