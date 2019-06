Bering Group blev i 2018 ramt af en faldende efterspørgsel, men det lykkedes alligevel den lokale ur-succes at sikre et overskud på 13 millioner kroner. Og 2019 ser også lovende ud. Tidligere medejer har fået god luns på bankbogen.

Aabenraa: Den kinesiske distributør fik købt lige lovligt optimistisk ind i slutningen af 2017. Så der var ikke så stort salg mod øst i 2018. Samtidig har markedet for ure verden over set en generel afmatning. Efter det kun er gået én vej - opad - siden det sønderjyske makkerpar Michael Witt og Lars Skjønnemann for ti år siden med René Kærskov som medinvestor designede deres egen ur-kollektion under navnet Bering Time, var tallet på bundlinjen på det seneste regnskab for første gang lavere end året før. Bering Group kom ud af 2018 med et overskud på 13 millioner kroner efter skat mod 28 millioner året forinden. Samtidig faldt omsætningen fra 350 til 288 millioner kroner. - Det er gået meget stærkt, siden Lars og Michael begyndte, så det er meget naturligt, at der på et tidspunkt vil komme et dyk. 2017 var et fantastisk år, og selv om vi har formået at vinde markedsandele i flere af de europæiske lande, er markedet generelt faldet med 25 procent, og vi har ikke kunnet undgå at falde med, forklarer Frank Waller.

Bering Group i tal Omsætning: 287 millioner kroner (i 2017: 349)

Overskud efter skat: 13 mio. (28)

Egenkapital: 93 mio. (80)

Antal ansatte: 98 (82)

Bering Group sælger primært sine produkter - foruden ure laver de også matchende smykker - via distributører, men har også en håndfuld egne butikker i Tyskland og Holland.

Selskabet ejes nu kun af Michael Witt, der er aktiv i den daglige drift, og René Kærskov, der udelukkende er med som investor.

Indhug i egenkapitalen Den lokale forretningsmand og tidligere medejer af Hjem-Is har været økonomidirektør for Bering Group, siden det i begyndelsen af april blev offentliggjort, at den ene af de tre medejere af det succesfulde urfirma, administrerende direktør Lars Skjønnemann, havde ønsket at blive købt ud. Ikke af utilfredshed, men fordi "jeg trænger til at se, hvad livet ellers kan bringe af muligheder og fornøjeligheder", som han forklarede det. Og aabenraa-drengen Skjønnemann behøver ikke se sig om efter et nyt job lige med det samme. Af en note i regnskabet fremgår det, at han har fået 32 millioner kroner for sin tredjedel af selskabet. Det indhug i egenkapitalen vil kunne ses, når 2019-regnskabet om et års tid er tilgængeligt, men Frank Waller forventer nu, at en del af hullet allerede dér vil være lukket.

Det ser godt ud Da han 31. maj gjorde status over de første fem måneder af i år, så det nemlig godt ud. - Vi er foran med 15 procent og vores ordreholdning ligger 15 millioner kroner højere end på det samme tidspunkt sidste år, og på de to store messer i Basel og München har vi fået rigtigt gode tilbagemeldinger på vores nye kollektion, siger økonomidirektøren, der ikke tror, det ender i så flotte tal som for 2017, men mindre kan også gøre det. - Jeg synes, man skal se på, at vi - selv om vi har mistet næsten 20 procent af vores omsætning - stadig er profitable. Det, mener jeg, er en sund businesscase, siger Frank Waller, der også kan se, der er noget at hente ved at optimere nogle ting internt i selskabet, hvor der er knap 100 medarbejdere - de 12 i Aabenraa, resten i Düsseldorf. - Vi har en kæmpe markedsandel i Danmark, men vores absolut største marked er stadig Tyskland, så derfor ligger al vores logistik og service dernede, forklarer økonomidirektøren, der selv sidder i Aabenraa, mens Michael Witt er firmaets mand i det tyske.