Populær butiks efterfølger må dreje nøglen efter tre år

Birthe Johansen solgte under navnet Bibbe dametøj i Padborg Torvecenter i 36 år. Så langt kom efterfølgeren, Hermann & Sögaard, ikke. Det sidste udsalg er i gang.

Padborg: Lidt mere end tre år fik de. Veninderne Jonna Hermann og Kirsten Gosmer Sögaard, der under navnet Hermann & Sögaard overtog lejemålet i Padborg Torvecenter, da Birthe Johansen gik på pension og i sommeren 2015 lukkede Bibbe efter 36 år. Et farvel, der gav genlyd, fordi Bibbe trak kunder til fra det meste af landsdelen. Nu er det imidlertid slut for efterfølgerne, og ophørsudsalget er begyndt.

- Tilstrømningen af kunder har været dalende årene igennem. Tallene taler for sig selv. Det er ikke lysten, der mangler, siger Kirsten Gosmer Sögaard.

- Vi kan ikke komme videre nu - ikke skære længere ind til benet - og vi kan ikke tvinge folk herind, forklarer hun.

Når kunderne tømmer hylder og stænger for de sidste udsalgsvarer, er der kun indehaverne tilbage til at betjene. Medarbejderne er blevet sparet væk undervejs.

- De kunder, vi har set i dag (tirsdag, red.), og i går er den dejlige gruppe af kunder, vi plejer at se. Den gruppe skulle bare have været lidt større, siger Kirsten Godmer Sögaard.