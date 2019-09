Populær børnefestival skal være tilbagevendende begivenhed

Kultur- og fritidsudvalget har nikket ja til at lave en toårig aftale med arrangørerne bag Børnefestibal, som de sidste to år er blevet holdt ved Brundlund Slot. Tanken er, at det skal være startskuddet til at udvikle børnekulturen generelt.

Egentlig havde forvaltningen lagt op til, at der skulle indgås en treårig aftale, men udvalget ønskede kun at binde sig til to år.

Profilerer kommunen

Aabenraa Bibliotekerne var i 2019 praktisk tovholder på festivalen. Ifølge evalueringen blev målet om at "give børn en dag i musikkens tegn i øjenhøjde og på deres eget niveau" indfriet, og arrangementet vurderes til at have været med til at udfolde Kultur- og fritidspolitikkens fokus på "Stjerner at se op til".

Forvaltningen vurderer, at der med arrangementet er mulighed for at profilere kommunen som et attraktivt sted for børnefamilier at slå sig ned, og at Børnefestibalen kan fungere som platform for et intensiveret udviklingssamarbejde om børnekultur i kommunen. En fast aftale vil give mulighed for planlægning, markedsføring, udvikling af det lokale engagement i festivalen og forankring af festivalen lokalt.

Børnefestibal koster hvert år Aabenraa Kommune 138.000 kroner. Heraf går 100.000 kroner til indkøb af selve festivalen, mens resten er klargøring og oprydning samt udgifter til udviklingstiltag.