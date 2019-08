Poppelalleen giver varme til vinter

AABENRAA: Der er blevet underligt bart ved Dyrskuepladsen i Aabenraa, hvor de gamle poppeltræer i mange år stod på rad og række på hver side af Mølleåen.

Nu er poplerne fældet og ligger i store stakke, og det har fået flere læsere til at spørge, hvad kommunen skal bruge den store mængde træ til.

Men træets videre skæbne ligger slet ikke i kommunens hænder. Det tilhører nemlig skoventreprenør Per Kjær fra Gram, som har stået for fældningen.

- Der er en enkelt nabo, der har fået et stykke træ til en figur, og nogle ville gerne have have en gren til julepynt, men ellers skal det meste laves til flis, forklarer Per Kjær.

Cirka en femtedel af træet bliver dog solgt til en fabrik, som laver finér af det.