Aabenraa: - Bliv lullet ind i bløde poprytmer og to særdeles behagelige stemmer, når duoen Shy Shy Shy torsdag 21. marts kl. 20 spiller i Nygadehuset, lyder opfordringen.

Duoen består af Astrid Cordes og Simon Kjeldgaard og med sange som "Joyride" og "Doggystyle (Pretty please)" leverer de iørefaldende indiepop-sange, der er svære at lade være med at synge med på. Sidstnævnte sang er titelmelodien til DR-serien Doggystyle og er lidt af en ørehænger, der har både en moderne og nostalgisk synth-domineret lyd.

Der er entré, og studerende kommer ind til halv pris.

