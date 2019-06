Der er travlt på de to naturskoler i Aabenraa Kommune, så børne- og uddannelsesudvalget håber, der bliver penge til at række dem en hjælpende hånd i form af en ekstra medarbejder i et år. Arkivfoto: Trine Sørensen

Børne- og uddannelsesudvalget ønsker sig penge til at få uddannet lærere, til en projektmedarbejder til de populære naturskoler og til en autocamper. Det bliver byrådet, der afgør, om ønskerne opfyldes.

Aabenraa: Et hul på én million her. En udfordring på 1,3 millioner kroner dér. En stigning i antallet af skoleelever med behov for ekstra støtte. Det samme billede tegner sig i børnehaverne. Jo, der er nok, der kan give medlemmerne af Aabenraa Kommunes børne- og uddannelsesudvalg grå hår, når det kommer til budgettet for 2020. For en kort stund var der dog blå himmel, da udvalget tirsdag morgen holdt møde. Byrådet har nemlig besluttet, at der i 2020 skal bruges 13,3 millioner kroner til at opfylde ønsker fra udvalgene. Eneste betingelse: Det skal være en engangsudgift. Der var 18 forslag i alt fra forvaltningen til en samlet pris på 8,458 millioner kroner, mens Enhedslistens Jens Bundgaard kom med et enkelt til 145.000 kroner, og dem fik udvalget prioriteret.

Der er ønsker nok De politiske udvalg skal senest 21. juni melde tilbage med ønsker til puljen.

Skulle der falde mere end 3,875 millioner kroner af til børne- og uddannelsesudvalget, så er de næste ønsker på listen 250.000 kroner til en inspirationsdag for det pædagogiske personale i dagtilbud og én million kroner til et pilotprojekt med flere idrætstimer i skolerne.

Flere på erhvervsuddannelser - Vi har prioriteret dem alle, men de andre udvalg kan jo også komme med ønsker, så vi får nok ikke alle opfyldt, lød det bagefter fra en realistisk formand, Kirsten Nørgård Christensen (V), der derfor nøjes med at liste top 5 - ønsker for samlet 3,875 millioner kroner - op. Øverst på børne- og uddannelsesudvalgets ønskeseddel står 2,5 millioner kroner til at uddanne lærere "med henblik på at fremme elevernes valg af praksisfaglige ungdomsuddannelser". Som formanden forklarer, så ligger det helt i tråd med den netop ændrede folkeskolelov, der gør det obligatorisk for alle elever på 7.-8. årgang at vælge mindst ét toårigt praktisk/musisk valgfag, og det understøtter også den linje, Aabenraa Kommune gennem længere tid har fulgt - nemlig at flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse.

Travle naturvejledere Normalt optræder kommunens to naturskoler i Aarup Skov og i Kelstrup Plantage på listen, når der skal foreslås besparelser, men denne gang er de kommet med på den sjove liste. Folkeskolereformens fokus på at komme ud har nemlig givet de to naturvejledere, Trine Sørensen og Mik Haar, travlt. - Der er kommet pres på naturskolerne, fordi det efter reformen i højere grad er blevet et undervisningstilbud, som ikke kun skolerne, men også daginstitutionerne bruger. Og det er jo et fantastisk tilbud, siger Kirsten Nørgård Christensen om ønske nummer 2, der er 680.000 kroner til en projektmedarbejder i et år, der skal formidle begrebet bæredygtighed samt dele af FN's 17 verdensmål.

Udsatte unge skal cykel Forslaget, der fik en prioritet 3, var Jens Bundgaards. Det er 145.000 kroner til en inspirationsguide over idéer til, hvordan man kan forbedre klassens sociale liv, som skolerne vil kunne plukke i, mens der er skelet til cykelsuccesen Unge på Toppen i det næste forslag. Ti mountainbikes til Familie- og Ungecentret skal bruges til et tilbud til udsatte unge mellem 13 og 18 år, så de kan komme ud og træne sammen, og det er også udsatte børn og familier, der vil få glæde af ønske 5, hvis det bliver opfyldt. - Det er en investering på 500.000 kroner til en autocamper, så medarbejdere kan bo ude hos spædbørnsfamilier, hvor det skønnes, at der er behov for hjælp i døgndrift. De må nemlig ikke bo i folks hjem, som reglerne er, forklarer udvalgsformanden idéen om det, man kunne kalde en omvendt anbringelse - i stedet for at anbringe barnet i pleje, anbringer man en medarbejder i familien.