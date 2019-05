Politisk løfte: Håndslag på rådhustrappen til 50 millioner

Socialdemokraten Jesper Petersen og Eva Kjer Hansen fra Venstre lover, at de sammen vil arbejde for, at de sønderjyske kommuner får skatten fra grænsependlerne. For Aabenraa Kommune drejer det sig om rundt regnet 50 millioner kroner.

AABENRAA: Borgmester Thomas Andresen (V) var en glad vært, da Eva Kjer Hansen fra Venstre og Jepser Petersen fra Socialdemokratiet fredag lagde vejen forbi rådhuset i Aabenraa midt i valgkampen.

De to afgav et fælles løfte om, at de vil sørge for, at skatten fra de pendlere, der bor i Tyskland og arbejder i Danmark, fremover havner i kommunekassen. Som det er nu, er det staten, der får glæde af disse skattekroner, og de fordeles så ud til samtlige 98 kommuner.

For Aabenraa Kommune betyder det et tab på omkring 50 millioner om året. Hvis de to politikere fra Christiansborg får held med deres forehavende, er det altså noget, der luner gevaldigt i kommunekassen.

- Vi giver nu hinanden håndslag på, at vi vil sørge for at få den udfordring løst, lød det fra Eva Kjer Hansen, som bor i Aabenraa og er opstillet i Kolding-syd-kredsen.

- Hvis det her skal på plads, så kræver det, at man er meget vedholdende, og vi lover at have det som en meget høj prioritet, sagde Jesper Petersen, der er opstillet i Haderslev-kredsen.