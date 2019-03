Politikernes fravær ligger mellem nul og 21 procent

AABENRAA: Er man valgt til et byråd, skal man møde op, når der indkaldes til møde. Det gælder både møderne i byrådssalen og i de stående udvalg. Der er nemlig tale om et såkaldt borgerligt ombud. Har man sagt ja til at lade sig vælge, så fanger bordet.

Jette Julius

Baggrunden for, at vi kigger nærmere på byrådsmedlemmernes fraværsprocenter er et møde i vækstudvalget for land og by for nylig. Her valgte byrådsmedlem Jette Julius Kristiansen (DF) at gå tidligere, fordi hun gerne ville deltage i et debatmøde på Folkehjem med partiformand Kristian Thulesen Dahl.

Hun fik efterfølgende et par kritiske bemærkninger fra gruppeformand Ejler Schütt (DF) og borgmester Thomas Andresen (V).

I styrelsesvedtægten for Aabenraa Byråd er nævnt en række ting, der kan være lovlige årsager til fravær, men et debatmøde med en partiformand er ikke en af dem. De lovlige grunde kan være helbredstilstand, graviditet, barsel, adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller ferie.