Politikerne vil gerne hjælpe brugs og skole - men der er ingen løfter

Borgerne i Rødekro havde mandag besøg af fire folketingspolitikere. De vil arbejde for, at SuperBrugsen får lov at udvide, og at der kan komme lys på skolestien. Men det er ikke ensbetydende med, at det kommer til at ske.

Rødekro: Der var bestemt velvilje, men der blev heller ikke lovet noget, da fire folketingspolitikere var i Rødekro mandag. Her var Jesper Petersen (S), Hans Christian Schmidt (V), Karina Adsbøl (DF) og Nils Sjøberg (R) på besøg for at høre nærmere om de udfordringer, som forhindrer SuperBrugsen i at lave flere parkeringspladser og et højlager, og Hærvejsskolen i at få belægning og belysning på den cykelsti, som forbinder skolen med Rødekro by. I begge tilfælde står Miljøstyrelsen i vejen. Området er nemlig bevokset med et bredt læbælte, som er omfattet af reglerne om fredskov, så træerne ikke må fældes, og cykelstien må ikke få hverken lys eller belægning. Rødekro havde også besøg tilbage i maj i forbindelse med valgkampen, og nu var samme politikere så inviteret tilbage af Hærvejsskolens bestyrelsen og SuperBrugsen. - Dengang lovede de, at de nok skulle gøre noget, og nu er de alle sammen genvalgt. Så synes vi, vi vil genopfriske deres hukommelse, sagde Helle Lausten, formand for skolebestyrelsen, da delegationen var ude og bese cykelstien tidlig mandag eftermiddag.

Fredskov Loven om fredskov er fra 1805, hvor der var meget lidt skov tilbage i Danmark. Loven indebærer, at man ikke bare uden videre kan fælde en skov.

Loven fortolkes nu sådan af Miljøstyrelsen, at man heller ikke kan få lov til at etablere en belyst cykelsti gennem skoven.

Omkring 85 procent af skovarealerne i Danmark er fredskov.

Foto: Claus Thorsted Nils Sjøberg (R), Karina Adsbøl (DF), Jesper Petersen (S) og Hans Christian Schmidt (V) var alle enige om, at træerne ikke skal stå i vejen for byens udvikling i dette tilfælde. Foto: Claus Thorsted

Husk sund fornuft Og der var da også bred konsensus blandt politikerne om, at det ikke giver meget mening, at træerne skal stå i vejen for den slags. - Det vil være rigtig godt at få ordnet det her, så vi kan sørge for en sikker skolevej for alle børnene. Man skal også huske den sunde fornuft, og jeg synes ikke, at man her gør indgreb i bevaringsværdig natur. Når det kommer til SuperBrugsens udfordringer, er vi jo ude i noget, som handler om byens udvikling. Og så synes jeg, det er værd at tage med, at man fra brugsens side har tilbudt at plante flere træer, end der skal fældes, sagde Jesper Petersen. Af de fire er han den, der har nemmest adgang til miljøminister Lea Wermelin (S). - Og jeg har også fortalt hende, hvad jeg skulle i dag, og hun er sat ind i sagen. Så vi skal selvfølgelig have en snak igen. Jeg kan ikke sige noget om, hvordan det falder ud, og hvor hurtigt det kan gå, men vi er fire partier i dag, der har samme syn på det, så forhåbentlig kan vi finde en løsning, sagde Jesper Petersen.

Gør det færdigt Tidligere minister Hans Christian Schmidt holdt fast i det, han tidligere har sagt til avisen, nemlig at det ikke er loven, der er noget galt med, det er embedsmændenes fortolkning af den. - Nu er man begyndt at etablere en cykelsti, og så skal man også lave den færdig. Ellers skulle man have ladet helt være. Det handler om at fremme cyklismen. Nu hører vi så også, at der bliver endnu flere elever, der skal bruge stien, sagde Hans Christian Schmidt. Inden valget var sagen allerede oppe i Miljø- og Fødevareudvalget, hvor daværende formand Pia Adelsteen (DF) skrev et udkast til en såkaldt beretning, hvor det blev foreslået at ændre administrationen af skovlovens regler. Så kom valget i vejen. - Men håbet er grønt, og nu er vi en bred politisk gruppe ude at kigge på det. Hvis vi står sammen og følger op på udvalgets arbejde, håber jeg, vi kan få det gennemført, sagde Karina Adsbøl.

To fluer med ét smæk Nils Sjøberg, som vikarierer for Lotte Rod, mens hun er på barsel, var enig i, at man burde kunne se bort fra fredskoven i dette tilfælde. - Men jeg synes også, det er vigtigt, at man vil beplante et område, som er to til tre gange større, for vi vil gerne have mere skov. Hvis vi så også kan få den plantet, hvor der er grundvandsressourcer, kan vi slå flere fluer med ét smæk, nemlig beskytte grundvandet og fremme cyklismen, sagde han. Både skolebestyrelsen og SuperBrugsen havde en god fornemmelse efter at have mødt politikerne. - Jeg har en forventning om, at det kommer i hus. Nu er der jo nogle, der har stemt på de her mennesker, så nu skal de også ud og lave noget arbejde, sagde Helle Laustsen. Brugsuddeler Torben Damgaard supplerede: - De giver alle sammen udtryk for, at de godt kan se det groteske i det her. Så jeg håber da, det lykkes, så vi kan være med til at udvikle byen, og cykelstien kan få asfalt og lys.