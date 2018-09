Et flertal i byrådet har afsat knap syv millioner kroner over de næste fire år, så musiklivet på tværs af hele kommunen kan blive styrket. På sigt er det målet at få statslig støtte som regionalt spillested.

Aabenraa: Der skal satses stort på musikken de kommende år.

Således bakker 30 ud af byrådets 31 medlemmer op om en budgetaftale, som skyder knap syv millioner i en styrkelse af det rytmiske musikliv over de næste fire år. Ifølge forligsteksten skal indsatsen komme hele kommunen til gode, og på sigt er målet at få statslig støtte som et regionalt spillested fra 2021.

Lars Kristensen (V), formand for kultur- og fritidsudvalget, fortæller, at det endnu er i et så tidligt stadie, at han ikke ved, hvad indsatsen kommer til at bestå af.

- Nu skal budgettet jo lige endeligt godkendes. Men jeg er rigtig glad for, at vi har fundet de penge. Alt er åbent lige nu. Foreløbigt har vi bevilliget pengene, og så må vi se, hvordan det skal spille sammen, siger han.

Projektet har fået arbejdstitlen Aabenraa Live. Det tager afsæt i en rapport fra Morten Vilhelm, som arbejder som musikkonsulent på Gazzværket, og som har en fortid som chef for DR's Big Band og direktør for diverse kultur- og musikhuse i Nordsjælland. Rapporten beskriver tre scenarier, hvor det ene er en paraplyorganisationen efter inspiration fra Spillestedet Thy. Den vil ikke være tilknyttet noget fast spillested, men vil i stedet stå for at arrangere koncerter på de nuværende spillesteder rundt omkring i kommunen.