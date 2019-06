Politikerne klar med penge til slidt friluftsbad - et andet må vente

Kultur- og fritidsudvalget står klar med en lille halv million til renovering af friluftsbadet i Ravsted. Samtidig er der reserveret et større beløb til et renoveringsprojekt i Bylderup, men her må de formentlig vente til 2021.

Aabenraa: Politikerne er klar til at hive kommunens friluftsbade ind fra den dybe ende af bassinet. På seneste møde i kultur- og fritidsudvalget var de to i henholdsvis Bylderup og Ravsted i hvert fald på dagsordenen. Det har de også været tidligere, fordi de begge er i en forfatning, der kræver renoveringer. Men da udvalget sidst drøftede sagen i januar, besluttede politikerne at udskyde en eventuel bevilling og i stedet lave en overordnet undersøgelse af, hvordan de kan renoveres optimalt i forhold til eksempelvis miljøkrav, og hvordan borgerne bruger friluftsbadene. - Vi er ikke kommet helt i hus med undersøgelsen, men den giver stadig et fint indblik i, hvordan tingenes tilstand er. Derfor har vi besluttet - for at Ravsted kan komme i mål med deres projekt - at indstille til byrådet, at vi bevilliger det projekt med knap 500.000 kroner, fortæller udvalgsformand Lars Kristensen (V).

Deltager i projekt Aabenraa Kommune er af Lokale- og Anlægsfonden blevet inviteret med i et stort udviklingsprojekt sammen med en række forsknings- og interesseorganisationer. Projektet kommer til at omfatte danskernes vandaktivitets- og svømmevaner, faciliteter til svømning og vandsport, danskernes brug af svømmeanlæg, energiforbrug og klima i de danske svømmeanlæg, et idé- og inspirationskatalog for fremtidens svømmeanlæg, en udviklingsplan for Aabenraa Kommunes svømmeanlæg og vandtilbud samt formidling.

Forvaltningen har vurderet, at projektet vil være yderst relevant at deltage i, da det vil kunne danne grundlaget for en langsigtet strategi for udvikling og investering i svømmefaciliteterne i Aabenraa Kommune. Kultur- og fritidsudvalget har sagt ja til at deltage. Det koster 200.000 kroner, som finansieres af restmidlerne fra en tidligere analyse og driftsmidler under udvalget.

Har fået frist Ravsted-projektet koster anslået lidt over 1,1 millioner kroner. Udvalget har tidligere bevilliget 150.000 kroner, og så har friluftsbadet selv skaffet 384.000 kroner. Således mangler der 585.000 kroner, som ved hjælp af en kommunal momsfinte bliver til 486.000 kroner. Det er dem, udvalget vil bidrage med. - Folkene i Ravsted skulle gerne have svar inden sommerferien, fordi de fonde, der bidrager, har givet en frist til udgangen af juni, hvor finansieringen skal være afklaret. Så det ser ud til, at vi lander den nu her, siger Lars Kristensen. Michael Kristensen, der er kasserer i den forening, som driver Ravsted Svømmebad, fortæller, at de regner med at begynde arbejdet i september. - Så er vi klar, når vi skal åbne igen til næste sommer. Men først skal vi lige ud og indhente tilbud igen, for dem, vi har fået, har efterhånden nogle år på bagen, siger han.

Reserverer beløb I Bylderup, godt otte kilometer derfra, må de indstille sig på at vente lidt endnu. Her er der nemlig tale om en noget dyrere omgang på mellem 4,3 og 4,4 millioner kroner. - Her har vi besluttet, at den resterende del af vores beløb til vedligeholdelsesopgaver reserveres til en medfinansiering af et renoveringsprojekt i Bylderup-Bov, som lever op til myndighedskravene, og som samtidig opnår ekstern finansiering. Det er nemlig et lidt større projekt, og vi har ikke pengene lige nu, siger udvalgsformand Lars Kristensen. I alt bliver der reserveret i omegnen af 1,3 millioner kroner. Stig Werner Isaksen, direktør på området, tilføjer: - Vi kommer nok ikke til at bruge pengene i 2020, fordi vi er presset på anlægsmidler. Så det bliver tidligst i 2021. Friluftsbadene kan dog ikke føle sig helt sikre på pengene endnu, da sagen skal forbi byrådet først. Socialdemokraterne har endnu ikke meldt ud, hvor de står, og i kultur- og fritidsudvalget undlod partiets tre medlemmer at stemme. - Det er ikke en modstand, for så havde vi stemt imod. Men sagen kom først på dagsordenen dagen før mødet, så vi kunne ikke nå at vende den i vores gruppe. Det når vi så, inden den kommer i økonomiudvalget og byrådet, siger Signe Bekker Dhiman (S).