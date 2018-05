Politikerne fjerner Genner Skole fra farlig liste

Et forslag om at lukke Genner Skole er taget af dagsordenen i børne- og uddannelsesudvalget, næsten inden det kom på. En skolelukning i en lille landsby vil have store konsekvenser, lyder det fra udvalgsformand.

Til formålet har forvaltningen lavet et katalog over mulige besparelser, og den liste var Genner Univers - bestående af skolen, SFO'en og et dagtilbud - havnet på.

Her skal udvalget finde besparelser for knap 10 millioner kroner inden for dets eget budget på en lille milliard kroner, så pengene kan bruges på andre ting. Et såkaldt omprioriteringsbidrag.

Det slår et enigt børne- og uddannelsesudvalg fast, efter politikerne har taget hul på de indledende drøftelser til budgettet for næste år.

- Vi sender et klart signal til Genner Skole og SFO om, at vi ikke kigger på dem i den her budgetsammenhæng, siger han.

- Vi er alle sammen enige om, at Genner Univers pilles ud af kataloget. En skolelukning i en lille landsby vil have andre konsekvenser end kun lige, at man lukker skolen. Derfor kalder den slags drøftelser på en mere dybdegående gennemgang end bare et punkt i et omprioriteringskatalog, siger udvalgsformand Kirsten Nørgård Christensen (V).

Svær opgave

Kataloget indeholder besparelser for i alt cirka 18 millioner kroner. Andre forslag tæller en reducering af skolernes budgetter til eksempelvis aktiviteter, ekskursioner og undervisningsmaterialer for cirka 3,5 millioner kroner, fuld forældrebetaling i SFO'erne eller en lukning af én af kommunens to naturskoler.

- Vi synes selvfølgelig alle sammen i udvalget, at det er svært at finde besparelserne, for uanset hvor vi kigger, vil det have konsekvenser et eller andet sted. Nu er opgaven for de enkelte partier at tænke over, hvad vi vil pege på til næste udvalgsmøde, siger Kirsten Nørgård Christensen.

Her vil det også være muligt for de enkelte politikere at byde ind med alternative besparelsesforslag, oplyser hun.