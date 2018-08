Politikere undrer sig: Ingen kom med ideer til placering af diskoteker

AABENRAA: I maj måned holdt Aabenraa Kommune en offentlig høring, hvor borgerne kunne komme med ideer og forslag til, hvor der kan ligge diskoteker i Aabenraa, og hvordan restaurationslivet i det hele taget skal indrettes.

Det skete i forbindelse med sagen om Diskotek Seven på Storetorv, som Planklagenævnet har kendt ulovligt.

Da vækstudvalget for land og by i den forgangne uge mødtes for at kigge på forslagene, viste det sig imidlertid, at der ikke var indløbet et eneste.

- Hvis jeg skal drille lidt, så må jeg da sige, at den her sag virkelig har folkelig interesse, lød det fra udvalgets formand Philip Tietje (V), da han efterfølgende holdt pressemøde sammen med udvalgets næstformand, Erik Uldall Hansen (S).

Philip Tietje og resten af Venstre har hele tiden været af den mening, at Storetorv godt kan huse et diskotek, mens Erik Uldall Hansen hører til de politikere, der mener, at der ikke bør ligge diskoteker i bymidten.

- Måske spiller det ind, at høringen har ligget i sommerperioden, mente Uldall.