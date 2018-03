Politikere udsatte sag - men Vagn Aage skal nok få hjælp

Social- og sundhedsudvalg mente, der manglede præcisering i tekst til nyt serviceniveau for kommunens handicapkørsel. Men det kommer ikke til at ramme 90-årige Vagn Aage Jeppesen, der har brug for hjælp her og nu.

Aabenraa: Det var, da 90-årige Vagn Aage Jeppesen fra Aabenraa klagede sin nød, at Bjarne Ipsen, afdelingsleder for visitation og rehabilitering, blev opmærksom på, at der var plads til forbedring i kommunens regler for handicapkørsel. For hvad nytter det, at Vagn Aage Jeppesen, der er ramt af kronisk nervebetændelse i begge knæ og de sidste fire måneder har været lænket til en kørestol, er berettiget til at bruge Flextrafik, når transporten kun gælder fra fortov til fortov - og han bor på anden sal i en ejendom uden elevator? Det fik de kommunale regler for handicapkørsel på social- og sundhedsudvalgets dagsorden onsdag, og formand Karsten Meyer Olesen (S) kan fortælle, at der blandt medlemmerne var enighed om, at serviceniveauet skal ændres, så andre ikke kommer i samme klemme som Vagn Aage Jeppesen, der blandt andet ikke har kunnet komme ud og se på en bolig i stueplan, som er blevet tilbudt ham og hustruen.

Sagen kort Kommunen havde henvist Vagn Aage Jeppesen til det private selskab DanTrafik i Tinglev, hvis han skulle transportes til Røde Kro til først hustruen Aases 90 års fødselsdag og siden parrets krondiamantbryllup.



Det ville koste 1000 kroner pr. tur for Vagn Aage Jeppesen, og det fik parret til at tvivle på, om de så overhovedet havde råd til at holde de to fester, når det kom til at koste dem 4000 kroner oveni alene i transport.

Det var en ommer Så langt, så godt. For den 90-årige, tidligere eksportchauffør kommer ikke til at få glæde af den politiske enighed om, at "man i en afgrænset periode kan bevilliges hjælp til at komme fra indgangsdør til kantsten", som der står i dagsordenen. Udvalget har nemlig sendt sagen tilbage til forvaltningen, fordi det mente, at der var nogle punkter, der ikke stod helt klart i den fulde tekst. - Tekstmæssigt var det en ommer. Vi skal lige være helt sikre på, at vi får den helt rigtige afgrænsning, som Karsten Meyer Olesen forklarer. Det betyder, at Vagn Aage Jeppesen ikke ad den vej kan få kommunal hjælp til at komme til de to begivenheder, der venter her i marts: Nemlig hustruen Aases 90 års fødselsdag og parrets krondiamantbryllup. Begge mærkedage skal fejres på Røde Kro i Rødekro.