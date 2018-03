Politikere sætter gang i debat om diskoteker

AABENRAA: Kommunens borgere får sandsynligvis snart mulighed for at komme med deres ideer til, hvor der i fremtiden kan placeres diskoteker og natklubber.

Når medlemmerne af vækstudvalget for land og by mødes efter påske, skal de blandt andet diskutere et forslag til en såkaldt temaplanlægning om placering af diskoteker. Sådan en begynder med, at man indhenter ideer og forslag hos borgerne.

Temaplanlægningen gælder hele det indre Aabenraa inklusiv Gasværksvej.

Politikerne kan også vælge i stedet at igangsætte planlægning af et såkaldt rammeområde ved Humlehaven og ned mod Søndertorv.

Begge dele kan ske sideløbende med, at der laves en ny lokalplan for Søndertorv 7.

Her ligger diskotek Seven, men Planklagenævnet har slået fast, at der ikke må ligge et diskotek på adressen i henhold til den gældende lokalplan. Derfor er en ny lokalplan nødvendig, hvis diskoteket skal fortsætte.