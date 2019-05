Politikere på frierfødder: Vi ser vælgerne i øjnene

Vælgermødet i Nygadehuset

Theis Hommeltoft Kylling, Socialdemokratiet

Rune Christiansen, Radikale Venstre

Niels Flemming Hansen, De Konservative

Jan Køpke Christensen, Nye Borgerlige

Nanna Bonde, SF

Claus Hansen, Liberal Alliance

Henri Nissen, Kristendemokraterne

Peter Kofod, Dansk Folkeparti

Mogens Dall, Venstre

Torben Christoffersen, Partiet Klaus Riskær Pedersen

Lene Dalsgaard, Enhedslisten

Søren Haastrup, Alternativet

JydskeVestkysten/Aabenraa Ugeavis arrangerer i samarbejde med Aabenraas kulturhus, NygadeHuset, et debatmøde i forbindelse med folketingsvalget.Det sker i Nygadehuset tirsdag den 28. maj klokken 17-19.12 af 13 partier stiller i hvert fald med en repræsentant, mens Stram Kurs har meddelt, at de forsøger at finde en kandidat, der kan være med.Følgende politikere kan du møde i NygadeHuset:Ordstyrer: Bjarne Lindquist Bentsen, lokalredaktør på JydskeVestkysten/Aabenraa Ugeavis.Et af NygadeHusets egne bands, Jungs, vil underholde med et par numre undervejs i debatten.Alle er velkomne, men vi gør dog opmærksom på, at der maksimalt er plads til 100 tilhørere.