Kultur- og fritidsudvalget sender sagen om den slidte svømmehal i Arena Aabenraa videre til budgetforhandlingerne for næste år. Målet er at finde penge til en ny svømmehal - og det er akut.

Aabenraa: Aabenraa skal have en ny svømmehal.

I hvert fald hvis det står til politikerne i kultur- og fritidsudvalget, hvor man enstemmigt har sendt sagen om den slidte svømmehal i Arena Aabenraa videre til budgetforhandlingerne for næste år - i øvrigt som en akut sag. Målet er at finde omkring 50 millioner kroner til en helt ny.

Udvalget havde også mulighed for at arbejde videre for en renovering af den nuværende til små 28 millioner kroner, et beløb som forvaltningen dog vurderer kan svinge op til 30 procent i begge retninger.

- Min holdning er helt klart, at hvis det koster mellem 28 millioner og 35 millioner kroner, så er vi bedre tjent med en helt ny efter nye standarder til 50 millioner kroner. Det, synes jeg, er logisk, siger udvalgsformand Lars Kristensen (V).

Dermed bliver den slidte svømmehal et emne for det samlede byråd, som skal tage stilling til sagen på budgetseminaret efter sommerferien.

- Så vi ved selvfølgelig ikke, hvor den lander, for der skal være politisk opbakning til en investering i den størrelsesorden, siger Lars Kristensen.