Arbejdet med at sikre plads til en permanent Franciska Clausen-udstilling er sat i gang igen. I løbet af efteråret barsler arbejdsgruppe med oplæg til, hvad en ny museumsbygning skal rumme. Søfart spøger som nabo til kunsten.

Aabenraa: Næsten syv år. Så lang tid er der gået, siden familiefonden bag Franciska Clausen-samlingen lod godt 2500 værker flytte fra Kunstmuseet Trapholt til Brundlund Slot. Og det berømte bysbarn har stadig ikke fået en permanent udstilling. Tilbage i 2013 var en arbejdsgruppe ellers i gang med at se på mulige scenarier for tilbygning til slottet, ligesom en gruppe private erhvervsfolk gik ind i arbejdet for at skaffe midler til en arkitektkonkurrence. Det lykkedes dem også, men herfra gik projektet i stå. Nu lægger politikerne i Aabenraa Byråd imidlertid pres på for at skubbe processen fremad igen. I det budgetforlig, byrådet onsdag aften har til førstebehandling, er der afsat 20 millioner kroner i 2021, men samtidig er det skrevet ind, at "parterne er enige om, at såfremt der ikke foreligger en en samlet plan for projektet inden udgangen af 2019, tilbageføres beløbet til ny prioritering".

Fonde skal støtte Skal planerne om en ny kunstbygning realiseres, kræver det, at en eller flere af de store, landsdækkende fonde hopper med på idéen.Det er tidligere vurderet, at projektet vil løbe op i 100 millioner kroner. Dér rækker de 20 millioner kroner, Aabenraa Kommune foreløbig har sat af, ikke langt, og Museum Sønderjylland har kun "bagatelagtige" anlægsmidler, som direktør Henrik Harnow formulerer det.

Arbejdsgruppe er i gang - Vi har sat en deadline, så vi kan få sat lidt damp under kedlerne. Men også for at indikere, at det fortsat er noget, man ønsker at prioritere, forklarer borgmester Thomas Andresen (V), der understreger, at der allerede er sat penge af til en arkitektkonkurrence. Faktisk 2,45 millioner kroner i alt. - Det betyder, at vi kan få en god kvalitet af konkurrencen, men nu skal projektet først lige konkretiseres, siger borgmesteren. Det er en arbejdsgruppe med afdelingschefen for kultur, plan og fritid, Bo Riis Duun, i fuld gang med. Siden foråret har gruppen arbejdet med forstudierne til en ny museumsbygning. - Jeg forestiller mig, at vi har noget klar her i løbet af efteråret, siger Bo Riis Duun.