Politikere kommer pris-chokerede svømmere i møde

Det er nu blevet lige dyrt - eller billigt - at benytte de kommunale svømmehaller, og det har betydet en stor prisstigning for de flittigste svømmere. Dem vil kultur- og fritidsudvalget nu forsøge at tilgodese.

Aabenraa: Det var en stor dag, da Tinglev Svømmehal blev genindviet den 21. januar, men også en dyr dag. I hvert fald, hvis man er glad for at svømme, for priserne for at benytte de kommunale svømmehaller i Bov, Tinglev og Rødekro er med årsskiftet blevet harmoniseret, og dermed forsvandt muligheden for at købe måneds- og årskort. For de flittigste svømmere var det lig med en tredobling af prisen.

- Vi vil rigtig gerne se på muligheden for at lave andre løsninger. Altså ud over 10 turs-kort og 20 turs-kort. Det er bare vores ønske, at vi får lavet en grundig undersøgelse af, hvad behovet er, siger Lars Kristensen (V), som er formand for kultur- og fritidsudvalget, der nu har sat forvaltningen på arbejde.

- Der er lavet en lille plan for nogle undersøgelser og målinger over de kommende måneder. Det vil så føre til en indstilling til, hvordan vi kan tilgodese pensionister og morgensvømmere. Om det så skal være månedskort, kvartalskort eller årskort, ved jeg ikke.